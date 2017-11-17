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Dünya

Suudi Kral haftaya tahtı Veliaht Prens Bin Salman’a bırakıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Suudi Arabistan Kralı Salman gelecek hafta tacını 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’a devredecek

17 Kasım 2017 13:45

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Suudi Arabistan Kralı Salman gelecek hafta tacını 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’a devredecek.
İngiliz Daily Mail gazetesinin Kraliyet ailesine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kral Salman bundan sonra siyasette İngiltere’deki Kraliçe gibi bir rol alacak ve yalnızca \"Kutsal Tapınakların Koruyucusu\" sanını kullanmaya devam edecek.
Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’ın Suudi Arabistan’da 40’ta fazla prens ve hükümet yetkilisini yolsuzluk soruşturmasında tutuklamasının ardından Suudi Kraliyet ailesinden yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan kişiler lüks Ritz Carlton otelinde yerde matraslarda yatarken fotoğraflanmışlardı. 
Gerçekleşecek görev devrinin ardından yeni kral Bin Salman’ın Suudi Arabistan’ın bölgedeki ezeli rakibi petrol üreticisi İran’a ilişkin politikalara odaklanacağı belirtiliyor.

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