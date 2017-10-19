Suudi Kral "şiddet ve terörizm" ile mücadele için "hadis yorumlarını" izleyecek

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz, \"şiddet ve terörizm\" ile mücadele için, hadis yorumlarını izleyecek.

Suudi Kral\'ın yeni bir kararnamesine göre, hadislerin yanlış ve aşırıcı bir şekilde yorumlanmaması için sürdürülecek mücadele için Medine’de “Kral Salman Kompleksi” kurulacak.

Kararnamede, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin hadisleri, cinayeti ve terör eylemlerini meşrulaştıracak şekilde yorumlanmasına yönelik mücadelinin, pratikte nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Medine’deki kurulacak Kompleks\'in çalışmaları bir konsey tarafından denetlenecek. Kararnameye göre, bu Kompleks\'in çalışmalarıyla, suçu, cinayetleri ve terör eylemlerini meşrulaştırarak aşırıcı metinlerin ortadan kalkması sağlanacak.