Suudi koalisyonu Salih yönetimindeki Yemen'e hava desteği sağladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Aralık (DHA) - Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona ait bir hava aracı, Yemen\'in San\'a kentinde bulunan Huti yerleşkesine saldırdı.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona ait bir hava aracı, Pazar günü Yemen\'in San\'a kentinde bulunan bir Huti yerleşkesine saldırı düzenledi. Suudi Arabistan\'a ait bir televizyon kanalı, koalisyona ait bir hava aracının San\'a kentine saldırdığını söylerken, ölen veya yaralanan kişi sayısı hakkında bir bilgi vermedi. Bölgede yaşayanlar, hava aracının en az beş kez saldırdığını iddia ederken, Hutilerin Yemen\'de bulunan ve Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih\'e ait olan bir televizyon kanalını ele geçirdiğini ve içerde 20 kişinin mahsur kaldığını söyledi.

Yaklaşık üç yıldır devam eden mücadelelerle ilgili Uluslararası Kızılhaç Komitesi Salih\'in destekçilerinin, Aden\'de yer alan hükümet karşıtı militan grupla olan mücadelesinde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını açıklamıştı.

Salih, Pazar günü düzenlenen saldırıdan bir gün önce, koalisyonun ülkesine olan saldırıları durdurması şartıyla \"yeni bir sayfa açmaya\" hazır olduğunu açıklamıştı. İddialara göre koalisyon, Salih\'in kararını olumlu bir şekilde karşıladı ve Suudi Arabistan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Hutilere karşı Salih ile işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.