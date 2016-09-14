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BBC Türkçe

Suudi kızdan başörtülü emoji teklifi

15 yaşındaki Rayuf Alhumedi, başörtülü emojilerin yaratılması için kampanya başlattı. Eğer yeni emojiler onaylanırsa, 2017'den itibaren birçok platformda kullanıma sunulacak.

14 Eylül 2016 16:12

15 yaşındaki Suudi Rayuf Alhumedi, başörtülü emojilerin yaratılması için kampanya başlattı.

Almanya'da yaşayan Alhumedi, sosyal medya ve mesajlaşma programlarında sıkça kullanılan emojileri geliştiren sivil toplum örgütü Unicode Consortium'a yeni emoji önerilerini sunmuş durumda.

Eğer yeni emojiler onaylanırsa, 2017'den itibaren birçok platformda kullanıma sunulacak.

Emoji tasarımlarıyla ilgili bir makale okuyan Rayuf, başörtülü emoji teklifini Unicode'a göndermiş.

Fikri beğenen bir Unicode çalışanı, teklifin daha resmi bir hâl alması ve denetleyici kurula sunulması için Rayuf'a yardımcı olmuş.

Rayuf gönderdiği ilk e-postada neden başörtülü emoji istediğini anlatırken şöyle diyordu:

"Her şeyin dijitalleştiği bir dünyada yaşıyoruz. Artık her türlü görsel iletişimin vazgeçilmez bir parçası oldu. Dünyada bu kadar çok çeşitlilik varken bizim de bir şekilde temsil edilmemiz gerek. BAŞÖRTÜLÜ emoji fikrini tartışmamız gerek."

Rayuf'un teklifine sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian'dan da destek var.

Ohanian Salı günü Reddit sitesinde başörtülü emoji konusunu canlı tartışmaya açtı ve Reddit kullanıcılarına fikrin sahibi Rayuf'a akıllarındaki soruları yöneltme imkanı tanıdı.

Kimi katılımcılar fikri beğenirken, kimileriyse başörtüsünü "kadınları baskı altında tutmak için kullanılan bir araç" olarak niteledi.

Rayuf ve onunla birlikte çalışan ekip başörtülü emoji teklifinin son halini Kasım ayında Unicode'a sunacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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