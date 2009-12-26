Suudi kadınların İstanbul’da konut sevdası

T24 - Arap ülkelerinde gösterilen diziler Suudi kadınların İstanbul’a ilgisini artırdı. Mütekabiliyet sorunu nedeniyle İstanbul’dan konut alamayınca Suudiler, çareyi, gayrimenkul şirketi kurmakta buldu



Suudiler, İstanbul gayrimenkul piyasasıyla yakından ilgilenmeye başladı. Özellikle Suudi kadınların bu yakın ilgisinin ana nedeni olarak Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinde ekrana gelen Türk dizilerinin son 1 yılda İstanbul’un popülerliğini artırması gösteriliyor. Öte yandan son yıllarda petroldeki yükselişe bağlı olarak başta Suudi Arabistan olmak üzere likidite fazlası olan Arap sermayesinin de Türkiye gayrimenkul piyasasında özellikle İstanbul odaklı girişimleri olduğu biliniyor.



Fakat, Suudi kadınların İstanbul’dan evsahibi olma isteğinin önündeki engel, mütekabiliyet sorunu. Dolayısıyla Suudiler İstanbul’dan kendi üzerlerine ev alamıyor. Ancak, şirket kurarak veya kurulu bir şirkete ortak olarak gayrimenkul sahibi olabiliyorlar.



Kraliyet ailesi yönetimde



İşte bu yakın ilginin sonucu olarak geçtiğimiz günlerde Suudi sermayeli bir şirket kuruldu. Şirketi kuran Sattam Bin Abdülaziz Al Saud, Suudi Arabistan kraliyet ailesinden.

Al Saud, aynı zamanda Riyad Valisi. 18 Aralık’ta 50 bin TL sermayeyle kurulan şirketin adı ise Lee Land Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi.



Yönetim kurulu başkanlığını Al Saud’un yapacağı şirketin başkan vekilliğinde, yine kraliyet ailesinden bir isim var: Prens Faisal Bin Salman Bin Abdülaziz Al Saud. Yönetim kurulu üyeliğinde ise Najla Bint Salman Bin Abdülaziz Al Saud isminde bir de işkadını olacak.



Suudi kraliyet ailesinin üyeleri şirketin kuruluşu için Prokon Danışmanlık adlı şirkete yetki verdi. Önümüzdeki günlerde sermaye artırımına gitmesi beklenen şirket, İstanbul’da her türlü gayrimenkul satın alma, kiralama, kiraya verme ve gayrimenkul işleriyle uğraşacak. Şirketin iş tanımında inşaat yapmak yok. Şirket, mevcut projelerden konut satın alarak, bunu diğer kraliyet aile üyelerine ve Suudi vatandaşlara satabilecek.





Kral Abdullah, Sevda Tepesi'ni satın almıştı



Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz, veliaht prens iken 1984’te Sevda Tepesi’ni satın almıştı. Abdullah Bin Abdülaziz’e Sevda Tepesi, dönemin İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ve Başbakan Turgut Özal’ın bulunduğu bir törenle devredilmişti. Daha sonra buraya inşaat yapabilmek için uğraşan Abdülaziz, 10 yıl uğraşmasına rağmen başaramamıştı. Abdülaziz, daha sonra Sevda Tepesi’ni Türkiye’de gazetelere ilan vererek satışa çıkarmıştı.

Türkler de S. Arabistan fırsatlarını gözlüyor



DEİK’in 10 Haziran’da İstanbul’da yaptığı Türk-Suud İş Konseyi’ne 30’a yakın Suud işadamı katılmıştı. Suudilerin ajandasında Suudi Arabistan’da yapılması gündeme gelen liman kenti, endüstri kenti, sahil kenti, eğitim kenti ve yaşam kentinin de aralarında bulunduğu 80 milyar dolarlık proje vardı. Ayrıca, 4 milyon kadar konut yapmayı planlayan Suudi Arabistan için Türk müteahhitleri fırsatları kolluyor

