Suudi kadınlar neden çok otomobil kullanmak istiyor?

İrfan Sapmaz / İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Suudi Arabistan\'da kadınlara otomobil sürmeleri yönünde Kral Salman bin Abdulaziz\'den izin çıkmasının ardından 1000 kadın arasında çok ilginiç bir kamuoyu araştırması yapıldı. Buna göre Suudi kadınların en çok nelerden şikayetçi oldukları ve yaşamlarını nasıl etkilediği ilk kez ortaya çıktı.

Ülkede İngilizce yayın yapan Arabnews gazetesinin kadın köşe yazarı Baria Alamuddin son köşe yazısında \"Suudi kadınlar kendi kaderlerini nasıl çiziyorlar ?\" başlığı ile Suudi kadınların bilinmeyen yönlerini de ortaya çıkarmış oldu.

1000 kadın ile röportaj tam 18 ayda ancak gerçekleştirilebilmiş. Bu kamuoyu araştırmasına göre, Suudi kadınları dünyanın en eğitim seviyesi yüksek olan insanları arasında bulunuyor. Üniversite bitirenlerin oranında büyük artışlar sürüyor.

Kadınların otomobil sürmelerine izin verilmemesinin hem çok büyük zaman, hem de çok büyük para kaybına yol açtığının da ortaya çıktığını belirten Gazeteci Baria Alamuddin, kadınların şoförlerini sıcak altında saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını, bazı zamanlarda şoförlerin hiç gelmediklerini dile getiriyor.

Ayrıca araştırmaya göre kiralık taksi şirketleri kadınlara araç göndermek yerine daha zengin müşterilerini tercih ediyorlar ve ayrıca normalinden daha fazla ücret alıyorlar.

Kadınlara otomobil kullanma izninin çıkması ile evde bulunan babalar, ağabeyler veya şoförler daha rahat bir nefes alabilecekler. Ve evde herkes araç kullanmada sıra sıkıntısını böylece aşmış olacaklar.

Aynı araştırmanın sonuçlarına göre, daha muhafazakar ailelerin kızlarının veya eşlerinin, çoğunluğu yabancı ülkelerden olan şoförler ile tek başlarına yolculuk yapmasını istemiyor ve izin vermiyorlar. Ülkede hizmet veren Uber kiralık taksilerin yüzde 80\'i kadınlara hizmet veriyorlar.

Suudi Arabistan\'ın 30 milyon nüfusunun 10 milyonunu yabancı işçiler oluştururken, sadece yılda 7 milyar dolar şoförlere veriliyor. Ancak ülkenin düşük gelirli aileleri ayda yaklaşık 300 dolar gibi bir maaşı ve şoförün diğer masraflarını karşılayamıyor.



Araştırmanın sonuçlarına göre, kadınlar şoförlerin araç sürmelerinden de şikayetçiler; kadınlara göre bu sürücüler, ya çok hızlı araç sürüyorlar ya da çok acemiler; ayrıca ahlaki yönden de şoförler kadınları memnun edemiyor.

Suudi kadınların büyük çoğunluğu yurt dışında aldıkları ehliyete sahipler ve başta Birleşik Arap emirlikleri olmak üzere diğer ülkelerde araç kullanıyorlar ve araç kullanmaktan büyük zevk aldıklarını söylüyorlar.



Geçtiğimiz günlerde İç işleri bakanlığı yaptığı bir açıklamada dünyanın kaza yapan ülkeleri arasında ülkesinin ön sıralarda yer almasından duyulan rahatsızlığı dile getirirken, kadınların otomobil sürmeye başlamaları ile kazaların oranında düşüş beklediklerini dile getirmişti.

