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Dünya
Deutsche Welle

Suudi kadınlar ilk kez stadyumda futbol maçı izleyecek

Suudi Arabistan'da kadınlar, 12 Aralık Cuma günü ilk kez bir futbol karşılaşmasını izlemek üzere stadyuma girebilecek.

09 Ocak 2018 02:05

Suudi Arabistan'da bir ilk: Suudi Krallığı bu hafta futbol stadyumlarını kadınlara da açıyor. Suudi Arabistan Bilgi Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada kadınların 12 Aralık Cuma günü ilk kez Riyad’da oynanacak futbol karşılaşmasını stadyumda izleyebilecekleri duyuruldu.

Kadın izleyicilere açık ilk futbol maçı, profesyonel ligdeki Al-Ahli ile Al-Batih takımları arasında oynanacak. Kadınlar bu maçı takip eden günlerde de Cidde ve Demmam kentlerinde oynanacak futbol karşılaşmalarında stadyuma girebilecekler.

Suudi Arabistan'da ilk kez Eylül ayında kadınların stadyuma alınmasına izin verilmiş, kadınlar, kuruluşunun 87'nci yılını kutlayan Suudi Arabistan'da akrabalarının eşliğinde kutlama gösterilerini izleyebilmişti.

Otomobil kullanıp sinemaya gidebilecekler

Kadınların stadyuma girebilmesi, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın reform planlarının bir parçası. Suudi hükümeti geçtiğimiz aylarda bu kapsamda kadınların otomobil kullanma yasağının da Haziran ayında kaldırılacağını duyurmuştu.

Kadınlar ayrıca Mart ayından itibaren ilk kez sinemaya gitme hakkı da kazanacaklar.

Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi en kötü olan ülkelerden biri. Kadınlar, baba, eş ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurt dışına seyahat edemiyor, üniversiteye gidemiyor.

Ancak nüfusun çoğunluğunun Sünni İslam'ın Vahhabi mezhebine ait olduğu Suudi Arabistan, "2030 Vizyonu" olarak açıkladığı hedefler çerçevesinde kadınların haklarını iyileştirmek için adımlar atıyor.

2013'te 150 sandalyelik Şura Konseyi'ne ilk kez kadın üyeler katılmıştı. Hükümete danışmalık yapan konseye 30 kadın girmişti. 2015'teki seçimlerde ise kadınlar ilk kez seçme-seçilme hakkına sahip oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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