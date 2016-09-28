Suudi kadınlar erkek vesayetine karşı kampanya başlattı

Suudi Arabistan’da çalışma, eğitim, evlilik ve kadın akrabaların seyahati üzerindeki erkek denetiminin kaldırılması için hazırlanan dillekçe binlerce kişi tarafından imzalandı.

İmza kampanyasını hazırlayanlardan Riyadlı Aziza Al-Yousef Suudi Arabistan’daki kadınlara eşit muamele edilmesini, kadınlara ergenlik yaşı saptanmasını ve kadınların kendi hayatlarından sorumlu olabilmesini istediklerini söyledi.

Emekli Profesör Al-Yousef Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yaptığı açıklamada 14 bin 700 kişinin imzaladığı dilekçeyi kraliyet yönetimine sunmasına izin verilmediğini ve istendiği takdirde aktivistlerin dilekçelerini postayla gönderebileceklerini söyledi.

Kadınlara günlük hayatta en fazla kısıtlama uygulayan ülkelerden biri olan Suudi Arabistan’da kadınların araç kullanılmasına izin verilmiyor. Kadınlar ancak baba, koca ya da erkek kardeşlerinin izniyle üniversiteye gidebiliyor ya da seyahat edebiliyor. Suudi Arabistan’daki kadın mahkûmlar eşleri tarafından kabul edilmedikleri takdirde cezaevinden çıkamıyor.

Erkek vesayetinden kurtulmak isteyen kadınlar bu uygulamanın kaldırılması talebiyle iki ay önce Twitter üzerinden kampanya başlatmışlardı. New York’taki İnsan Hakları İzleme Örgütü kampanyanın büyük ilgi gördüğünü ve son yıllarda atılan reform adımlarına rağmen bekçilik sisteminin kadınların medeni haklara kavuşmaları önündeki en büyük engeli oluşturduğunu duyurdu.

Kadın özgürlüğü ekonomiye yarar sağlayacak

Örgüt, önyargısız erkeklerin yaşadığı ailelerde kadınlara bazı konularda izin verildiğini ancak izin belgesinin erkek tarafından imzalanması gerektiğini bildirdi.

Kadın hakları savunucusu Nassima al-Sadah bu uygulamanın 30 yıl önce başlatıldığını söyledi. Aktivistler vasilik sisteminin kaldırılmasının, yönetimin kadınlar arasındaki istihdamı arttırma hedefine uygun olduğunu ve kadınların iş bulmasını kolaylaştıracağını belirtiyorlar.

Suudi Arabistan yönetimi 2030 yılına kadar petrol ihracatına bağımlılıktan kurtulmak amacıyla kapsamlı ekonomik ve sosyal reformlar yapılmasını kararlaştırmıştı. Ulusal Transformasyon Planı’nda, çalışan kadınların faal nüfus içindeki payının 2020 yılına kadar yüzde 23’ten yüzde 28’e çıkarılması öngörülüyor. Suudi Arabistan’daki işsiz kadınların oranı geçen yıl yüzde 33,8’e çıkmıştı. Bakanlar kurulu danışma şurasının tavsiyesi üzerine kadınlara yerel seçimlere katılma hakkı tanınmış ve aralık ayındaki seçimde kadınlar ilk kez oy kullanabilmişti. Yerel seçimlerde 2016 belediye meclisi üyeliğinden 20’sine kadınlar seçilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,afp/AG/BÖ