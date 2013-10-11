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Dünya

Suudi kadınlar direksiyona geçme hakkı için eylemde

Suudi Arabistan, kadınların otomobil kullanamadığı dünyadaki tek ülke

11 Ekim 2013 03:41

Suudi kadınlar, otomobil kullanmalarına izin verilmesi ve uygulanan yasağa dikkat çekmek için, kendilerinin direksiyon başında çekilmiş fotoğraflarını internete koyarak bir eylem başlattı.
Başkent Riyad'ın kalabalık caddelerinde direksiyona geçen kadınlara, yoldaki bazı erkek şoförlerin de yavaşlayıp yol vererek destek oldukları görüldü.
Eman el-Najfan adlı bir kadın ise, polis tarafından durdurulmasına ilişkin fotoğrafını Twitter'da yayımladı. Söz konusu kadının karakola götürüldüğü bildirildi, ancak hakkında daha başka muamele yapılıp yapılmadığı öğrenilemedi.
Direksiyonda çekilen fotoğrafların internette paylaşılması, Suudi Arabistan'da başlatılan geniş çaplı eylemin ilk aşaması. İkinci aşamada, uluslararası ehliyete sahip kadınlar 26 Ekim'de toplu olarak direksiyon başına geçecek.
Eylemin başlamasından önceki gün Şura üyelerin, kadın sürücülere uygulanan yasağın kaldırılması çağrısında bulunması da, Suudi kadınları cesaretlendirdi.
Suudi Arabistan'da kadınları otomobil kullanmaktan meneden belli bir yasa olmamasına rağmen, kadınlar sürücü ehliyeti almak için başvuruda bulunamıyor. Daha önce, direksiyon başına geçen bazı kadınlar, kamu düzenini bozma ya da siyasi nitelikli protestoya girişme suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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