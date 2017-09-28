Suudi kadın aktivist ülkesinin ilk sürücülerinden olma yemini etti

İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Ülkesinde kadınların da araba kullanabilmesi için bir kampanya başlatan, Sydney’de yaşayan Suudi aktivist Manal al-Sharif, ülkesindeki ilk kadın sürücülerden biri olma yemini etti.

Manal al-Sharif, 2011 yılında ‘Women2Drive’ protestosunda el-Huber şehrinde araba sürerken bir videosunu sosyal medya kanalları üzerinden yayınlaması sebebiyle dokuz gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un kadınlara araba sürme izni veren kararnamesinin önümüzdeki haziran ayından itibaren yürürlüğe gireceğini duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını söyleyen al-Sharif, “Bugün tarihi bir gün, mutluluğumu ifade edemiyorum.” dedi.

Suudi Arabistan’ın dünyada, kadınların araba sürmesine izin vermeyen tek ülke olduğunu belirten al-Sharif, “Ülkeme geri dönüp yasal olarak araba kullanacağım. Arabam hala orada duruyor, ailem onu benim için sakladı.” dedi.

Kralın bu kararı alması konusunda, uluslararası kamuoyundan ve ülkesinden takdir alan al-Sharif, övgüleri kabul etmeyerek, “Bu benim eserim değil, herkes bu konuda elinden gelen her şeyi yaptı.” dedi.