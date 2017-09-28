T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi kadın aktivist ülkesinin ilk sürücülerinden olma yemini etti

İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Ülkesinde kadınların da araba kullanabilmesi için bir kampanya başlatan, Sydney’de yaşayan Suudi aktivist Manal al-Sharif, ülkesindeki ilk kadın sürücülerden biri olma yemini etti

28 Eylül 2017 17:08

İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Ülkesinde kadınların da araba kullanabilmesi için bir kampanya başlatan, Sydney’de yaşayan Suudi aktivist Manal al-Sharif, ülkesindeki ilk kadın sürücülerden biri olma yemini etti.
Manal al-Sharif, 2011 yılında ‘Women2Drive’ protestosunda el-Huber şehrinde araba sürerken bir videosunu sosyal medya kanalları üzerinden yayınlaması sebebiyle dokuz gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un kadınlara araba sürme izni veren kararnamesinin önümüzdeki haziran ayından itibaren yürürlüğe gireceğini duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını söyleyen al-Sharif, “Bugün tarihi bir gün, mutluluğumu ifade edemiyorum.” dedi.
Suudi Arabistan’ın dünyada, kadınların araba sürmesine izin vermeyen tek ülke olduğunu belirten al-Sharif, “Ülkeme geri dönüp yasal olarak araba kullanacağım. Arabam hala orada duruyor, ailem onu benim için sakladı.” dedi.
Kralın bu kararı alması konusunda, uluslararası kamuoyundan ve ülkesinden takdir alan al-Sharif, övgüleri kabul etmeyerek, “Bu benim eserim değil, herkes bu konuda elinden gelen her şeyi yaptı.” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHASydneydeSuudiManalSuudi Arabistan Kralı SelmanAbdülazizSuudi ArabistanınArabamKralın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24