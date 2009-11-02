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Politika

Suudi istihbaratı Ankara'da

Suudi Arabistan İstihbarat Servisi Başkanı Prens Mugrin, Türkiyeye gelerek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.

02 Kasım 2009 02:00

Suudi Arabistan İstihbarat Servisi Başkanı Prens Mugrin bin Abdülaziz El Suud’un, geçen hafta Türkiye’ye gelerek, Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü öğrenildi. 28 Ekim günü gerçekleşen görüşmenin konusuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Türkiye ziyareti sırasında başkaca hiçbir resmi görüşmesi olmadığı öğrenilen Prens Mugrin ve beraberindeki heyetin, Gül ile görüşeceğine ilişkin bilgi, Köşk'ün internet sitesinde ‘’Basına kapalı’’ notu ile tek satır olarak yer aldı.

Ortadoğu’nun güçlü istihbarat servisi arasında gösterilen Suudi Arabistan istihbaratının (GİB) başında bulunan Prens Mugrin, Kral Abdullah tarafından 22 Ekim 2005’de, GİB Başkanlığı'na atanmıştı. 1945’de Riyad’da doğan ve 19 yaşında Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne pilot olarak katılan Prens Mugrin, ABD ve İngiltere’de de uçuş eğitimi, Dahran Hava üssünde de savaş eğitimi aldı. Suudi Hava Kuvvetleri Plan ve Operasyon Başkanlığı ve Hail kentinde de Valilik yaptı.

Irak politikasında da aktif

Suudi Arabistan'ın Pakistan ve Afganistan'la özellikle istihbarat alanındaki politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan Prens Mugrin, Suudi Arabistan’ın Suriye ile yeniden iyi ilişkiler yaşanmasının mimarı olarak da kabul ediliyor.

Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Prens Mugrin, ABD'nin Irak’taki askerlerini zamanında çekmesi gerektiğini belirterek, Irak'taki ABD askeri varlığının terörist ürettiğini savunuyor. Bir süre önce Manama’da Körfez Güvenlik Konferansı'na katılan Mugrin, ‘’Irak'taki ABD askerlerinin zamanında çekilmesi gerekli. Fakat ben çekilme vaktinin henüz gelmediğini düşünüyorum’’ demişti.

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