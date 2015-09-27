Suudi iş adamı, Suriyeliler için 4 bin 200 kurban kestirdi

Merkezi Suudi Arabistan’da bulunan Emel Derneği’nin başkanı iş adamı Dr. Şıh Muhammed El Cemel, 1400’ü Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde olmak üzere Türkiye’nin yanı sıra, Lübnan, Mısır, Ürdün’de bulunan Suriyeliler için 4 bin 200 kurban kestirip dağıttı.

DHA'nın haberine göre, Reyhanlı’daki 1400 kurbanın kesimine iş adamı Şıh Muhammed El Cemel ile birlikte Reyhanlı Belediye Başkan Yardımcısı ve Hatay Türkiye Suriye Dostluk Derneği Başkanı Hüseyin Yumuşak ile yardımcısı Dr. Ubet El Ebraş da katıldı. Geçen Kurban Bayramı’nda 5 bin kurban kestirerek Suriyelilere dağıttıklarını, bu yıl ise toplam 4 bin 200 kurban kestirdiklerini belirten El Cemel şöyle dedi:



"Suriye’de devam etmekte olan iç savaş nedeniyle başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan’da yaşayan Suriyeli kardeşlerimize kurban eti gönderdik. Onların mutlu olmasını sağladık. Reyhanlı’da 1400 kurban olmak üzere toplam 4 bin 200 kurban kestirdik. Gelecek yıllarda da bu uygulamaya devam edeceğiz."



El Cemel, ayrıca kurbanların kesilmesinde ve dağıtımında kendilerine destek olan Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve yardımcısı Hüseyin Yumuşak’a teşekkür etti. Kesilen kurbanlar daha sonra hisselere ayrılıp paketlendikten sonra Suriyeli’lere dağıtıldı.