Suudi imam: Dünya dönmüyor, dönseydi uçak havada durunca Çin ona doğru gelirdi!

Suudi imam Şeyh Bender El Hayberi, dünyanın dönmediğini söyleyip, "Eğer dünya dönüyorsa bir uçak havada durduğunda Çin'in uçağa doğru gelmesi gerekmez miydi?" diye sordu. Sosyal medyada Suudi imamı ikna yarışı başladı.

İmam El Hayberi, elindeki pet bardağı kullanarak dünyanın dönmediği iddiasını açıklamaya çalıştı.

Aljazeera.com.tr'de yer alan habere göre, bir panelde öğrencilerin dünyanın sabit olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan El Hayberi, “ Dünya sabittir. Hareket etmiyor” dedi. İmam, dünyanın dönmediği yönündeki fikrini, önündeki plastik su bardağıyla açıklamaya çalışırken “Bir kere bakalım, biz neredeyiz? Diyelim ki Serce Havaalanı’ndan uçakla Çin’e gidiyoruz. Dünya dönüyor dediniz değil mi? Peki Bana odaklanın şimdi, bu (su paketini gösteriyor) dünya. Eğer dünya dönüyorsa uçak havada durduğunda Çin'in uçağa doğru gelmesi gerekmez mi? Doğru mu yanlış mı? Eğer dünya aksi yönde dönseydi bu sefer de uçak asla Çin’e ulaşamazdı. Çünkü Çin de uçak gibi dönüyor olacaktı” dedi.

Videonun Youtube’a yüklenmesiyle birlikte sosyal medyada Arapça olarak “cleric_rejects_rotation_of_Earth" (İmam dünyanın döndüğünü reddediyor) hashtag’iyle tweetler atıldı. Bir Twitter kullanıcısının “Ne büyük tesadüf, tam da Galileo’nun doğum gününde böyle bir şey oluyor” mesajı vererek, 'Ama yine de dönüyor' diyerek ortaçağda engizisyon tarafından hapse atılan ünlü gökbilimciyi hatırlattı.

Başka Twitter kullanıcıları da dünyanın güneş etrafında döndüğünü çocukların anlayacağı görsellikte bilimsel olarak anlatan videolar paylaştı. Bir kullanıcı ise “Allah iyiliğini versin” yorumunu yaptı.