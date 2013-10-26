Suudi hükümetinin kadın sürücülere yaptırımı sertleşecek

Suudi Arabistan’da kadınların araç kullanmalarına izin verilmesi için cumartesi günü toplu halde direksiyon başına geçme çağrıları yapılıyor.

Kampanya, ülkede kadınların araba kullanma yasağına karşı gerçekleştirilecek üçüncü eylem olacak.

1990 yılındaki ilk eyleme katılan birçok kadın tutuklanmış ya da işlerini kaybetmişlerdi.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Mansur el Turki’nin son açıklaması hükümetin kampanyaya karşı tutumunu sertleştirdiğini gösteriyor.

Bir önceki bakanlık açıklaması kampanya karşıtları ve destekçileri tarafından olumlu karşılanmıştı.

‘Tutum değişikliği’

Fakat Turki son açıklamasında, kadınların araç kullanmasının yasaklandığını anımsatarak buna karşı çıkanların ayrıntılarını açıklamadığı yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

Suudi Arabistan’da kadınların araç kullanmasını yasaklayan bir kanun bulunmuyor. Fakat eylemcilerden Zaki Safar, sözcünün sözlerinin beklenmeyen ve yasağı doğrulayan kesin bir açıklama olduğunu belirtiyor.

“Artık bu konu hükümetin desteklemediği bir yasak ya da sosyal bir tercih meseli değil” diyor Safar.

Buna karşın Safar, hükümetin yasak hakkında bölünmüş olduğunu ve halen çelişkili açıklamalar yaptığını düşünüyor.

Haftabaşında Riyad'da din adamlarından oluşan şuranın 100 üyesi, kampanyayı kadınlar tarafından düzenlenen bir komplo olarak nitelemiş ve ülke için tehdit olduğunu açıklamıştı.

Suudi yetkililer, 1990 ve 2001’deki önceki protestolara oranla daha yumuşak bir tutum sergiliyor.

Son kampanya kapsamında farklı şehirlerde onlarca kadın direksiyon başındaki videolarını internette yayınlamış, bunların hiçbiri tutuklanmamıştı.

Kampanyayı örgütleyen eylemciler kamuoyunda yasakla ilgili tutum değişikliği olduğuna inanıyor. Erkekler de olmak üzere kampanyaya yönelik kamuoyu ilgisi artıyor.

Yasağın kaldırılmasına ya da neden yasak olduğunun açıklaması için başlatılan imza kampanyasına da 17 bin kişi katıldı.

(BBC Türkçe)