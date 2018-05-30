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Spor

Suudi hakemler Dünya Kupası'ndan çıkarıldı

İSTANBUL / DHA FIFA, şike teşebbüsü nedeniyle ülkesinde ömür boyu men cezası alan Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi'yi Dünya Kupası hakem listesinden çıkardı

30 Mayıs 2018 23:30

İSTANBUL / DHA

FIFA, şike teşebbüsü nedeniyle ülkesinde ömür boyu men cezası alan Suudi Arabistanlı hakem Fahad Al-Mirdasi\'yi Dünya Kupası hakem listesinden çıkardı.
FIFA\'dan yapılan açıklamaya göre, şike teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle ülkesinde ömür boyu men cezası alan hakem Al-Mirdasi\'nin Dünya Kupası listesinden de çıkarılması için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan başvuru kabul edildi.
Ayrıca Al-Mirdasi\'nin yerine başka bir ismin davet edilmeyeceği, yardımcı hakemlerin yerine ise Birleşik Arap Emirlikleri ile Japonya\'dan iki hakemin Rusya\'da görevlendirileceği ifade edildi.

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