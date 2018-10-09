Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın oğlundan açıklama

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın en büyük oğlu Salah Kaşıkçı babasının kaybolmasıyla ilgili konuştu. Oğul Kaşıkçı yabancı tarafların babasının kaybolmasını siyasallaştırma girişimlerini kınadı.

Suudi Arabistan'a ait El Arabiya televizyonuna konuşan Salah Kaşıkçı, "Sorun şu ki bir Suudi vatandaşı kayıp. Durumu açıklığa kavuşturmak için Suudi yetkililerle işbirliği içindeyiz" dedi.



Konunun kişisel bir mesele ve siyasi bir çerçeveden uzak olduğunu söyleyen Kaşıkçı, babasıyla en son Washington'dayken iletişim kurduğunu, Türkiye'ye gittiğinden haberi olmadığını söyledi.



Babasının nişanlısı olarak kendisini tanıtan Hatice Cengiz'i tanımadığını belirten Kaşıkçı, "Kendisiyle ilgili hiçbir şey duymamıştım babamın durumuna karışmayı kesmeli" ifadelerini kullandı.



Kaşıkçı ailesinin Suudi Arabistan'ın yürüttüğü resmi soruşturmaya destek verdiği açıkladı.