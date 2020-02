Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması dünya basınında

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Dünyanın önde gelen yayın organları, Levent’teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 2 Ekim günü girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili savlar konusuna odaklanan haberler yayınlıyor. Ağırlıklı olarak, Kaşıkçı\'nın \"Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik özel ekip tarafından öldürülerek cesedinin bina dışına çıkarıldığına\" ilişkin savlara yer verilen haberlerde, Suudi Arabistan\'ın ise bu savlara \"şiddetle karşı çıktığı\"na dikkat çekiliyor.

WASHINGTON POST

Kaşıkçı’nın çalıştığı Washington Post haberinde, \"Türk yetkliler Kaşıkçı’nın, Suudi Arabistan konsolostluğunda öldürüldüğünü duyurdu. Cinayet için görevlendirilmiş 15 kişilik bir ekibin bir önceki hafta İstanbul’a gönderilerek bu planlanmış eylemi hayata geçirdikleri ancak henüz somut delillere ulaşılmadı\" denildi.

Haberde, konsolosluğun, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girdikten sonra alıkoyulduğunu şiddetle inkar ettiği belirtildi.

THE GUARDIAN

İngiliz Guardian gazetesinin konuyla ilgili haberinde, \"Suudi gazeteci konsoloslukta öldürüldü\" denildi ve Kaşıkçı’nın İstanbuldaki Suudi Arabistan konsolostuluğunda öldürülerek cesedinin parçalanarak oradan başka bir yere taşındığı belirtildi.

Türk yetkililerin, dört gün önce kaybolan, Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne inandıklarını ifade eden haberde, bir soruşturma başlatıldığı duyurulurken, yetkililerin elinde siyah bir arabaya odaklanan kanıt niteliğinde bir görüntü olduğu belirtildi.

BBC

BBC’nin haberinde de, 2 Ekim tarihinde boşanma evraklarını imzalamak için İstanbuldaki Suudi Arabistan konsolosluğunu ziyaret eden, Kaşıkçı’nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz’in konsolosluk önününde 11 saat Kaşıkçı’yı beklediği beklediği ve Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne inanmadığını söylediği yer aldı.

Suudi yetkililerin, Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında olduğunu reddettiklerini ve kendisine ulaşma çabalarının devam ettiğini duyurdukları belirtilirken, Ak Parti’den bir yetkilinin, elerinde kanıt olduğunu ancak herhangi bir kanıtın mahkemeye sunulmadığını ifade ettiği duyuruldu.

THE TELEGRAPH

Telegraph gazetesi’nin haberinde ise, Türk polisinin, dört gündür kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldükten sonra parçalanarak binadan çıkarıldığı belirtildi.

Haberde, \"Polisin ilk değerlendirmesine göre Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul konsoloslkuğunda öldürüldü. Değerlendirmeye göre Kaşıkçı binsada öldürüldü ve cesedi daha sonra bina dışlına taşındı\" ifadesi yer aldı.

Kaşıkçı’nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz’in, Kaçıkçının öldüğüne inanmadığını belirttiği sosyal medya paylaşımı yer aldı.

CNN INTERNATIONAL

CNN’de yer alan haberde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bizzat konuyla ilgilendiğini söylemesi yer aldı. \"Cumhurbaşkanı olarak gelişmeleri takip ediyorum\" diyen Erdoğan’ın Kaşıkçı’yı uzun zamandır tanıdığı ve bir arkadaş olarak gördüğü belirtilirken, Erdoğan’ın \"Konsolosluğun giriş ve çıkışını gören bütün kameralara inceleniyor, sonuçları açıklayacağız\" dediği duyuruldu.

THE INDEPENDENT

Independent haberinde de, Türk yetkililerin, Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğünü onayladığını belirterek, bir soruşturma başlatıldığına dikkat çekildi.

Haberde, Türk polisinin soruşturmaya devam ettiği ve Riyad’ın da konsoloslukta yapılacak araştırmalar için gerekli izinleri verdiği belirtildi ve, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’nın zorla alıkonduğu ya da öldürüldüğü iddialarını şiddetle inkar ettiği ve soruşturmaya yardımcı olmaya hazır olduğu açıkladığı da belirtildi.

THE JAPAN TIMES

Haberinde, Türk otoritelerinin, Suudi gazeteci Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğünü açıkladıkları bilgisine yer veren The Japan Times da, ABD Dışişleri Bakanlığı\'ndan bir yetkililin ise, \"Bu savları doğrulayacak pozisyonda değiliz; ancak, konuyu yakından izliyoruz\" yolundaki sözlerini de yayınladı.