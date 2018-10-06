Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim saat 13.00'te gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddiayla ilgili olay günü soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklama yaparak, "Türkiye'nin İstanbul başkonsolosluğumuzu aramasına izin vermeye hazırız" demişti.