Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 20 kişi hakkında kamu davası açıldı

Muhalif gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı. 20 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

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Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 20 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerden 18’ine tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan kamu davası açıldı. 2 şüpheliye azmettirme suçundan kamu davası açıldı.

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