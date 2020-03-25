Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 20 kişi hakkında kamu davası açıldı
25 Mart 2020 10:32
Muhalif gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı. 20 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.
Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 20 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerden 18’ine tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan kamu davası açıldı. 2 şüpheliye azmettirme suçundan kamu davası açıldı.