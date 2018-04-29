T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Suudi Futbol Federasyonu'ndan saygı duruşu özrü

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Suudi milli futbol takımının geçen hafta yedi kişinin öldüğü Londra saldırıları için yapılan saygı duruşuna katılmaması nedeniyle özür diledi.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Suudi milli futbol takımının geçen hafta yedi kişinin öldüğü Londra saldırıları için yapılan saygı duruşuna katılmaması nedeniyle özür diledi.

Suudi Arabistan ile Avustralya'nın Adelaide kentinde oynanan Dünya Kupası eleme karşılaşması öncesi, Avustralyalı oyuncular orta sahada omuz omuza durmuştu.

Suudi oyuncular ise saygı duruşu sırasında sahaya dağılmıştı.

Avustralyalı bir milletvekili bu durumu, utanç verici olarak tanımladı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Cuma günü saygı duruşu sırasında yaşanan görüntüyle ilgili özür mesajı yayımlarak "Oyuncular hiçbir şekilde kurbanların anısına, ailelerine, arkadaşlarına ve bu korkunç olaydan etkilenen hiç kimseye saygısızlık yapmak istememiştir" dedi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, tüm terör olaylarını kınarken, bu olaydan etkilenen herkese Birleşik Krallık halkına ve hükümetine taziyelerini sunar" denildi.

Bir dakikalık saygı duruşu, Avustralya Futbol Federasyonu tarafından organize edilmiş, karşılaşma öncesi de Suudi oyuncular haberdar edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu SuudiLondraArabistan Futbol Federasyonu SuudiArabistanAvustralya AdelaideDünya KupasıAvustralyalıSuudi Arabistan Futbol Federasyonu CumaArabistan Futbol FederasyonuBirleşik KrallıkAvustralya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24