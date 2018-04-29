Suudi Futbol Federasyonu'ndan saygı duruşu özrü

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Suudi milli futbol takımının geçen hafta yedi kişinin öldüğü Londra saldırıları için yapılan saygı duruşuna katılmaması nedeniyle özür diledi.

Suudi Arabistan ile Avustralya'nın Adelaide kentinde oynanan Dünya Kupası eleme karşılaşması öncesi, Avustralyalı oyuncular orta sahada omuz omuza durmuştu.

Suudi oyuncular ise saygı duruşu sırasında sahaya dağılmıştı.

Avustralyalı bir milletvekili bu durumu, utanç verici olarak tanımladı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Cuma günü saygı duruşu sırasında yaşanan görüntüyle ilgili özür mesajı yayımlarak "Oyuncular hiçbir şekilde kurbanların anısına, ailelerine, arkadaşlarına ve bu korkunç olaydan etkilenen hiç kimseye saygısızlık yapmak istememiştir" dedi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, tüm terör olaylarını kınarken, bu olaydan etkilenen herkese Birleşik Krallık halkına ve hükümetine taziyelerini sunar" denildi.

Bir dakikalık saygı duruşu, Avustralya Futbol Federasyonu tarafından organize edilmiş, karşılaşma öncesi de Suudi oyuncular haberdar edilmişti.