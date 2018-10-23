Suudi Enerji Bakanı: Bir krizin içindeyiz

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayan ve dünyanın en büyük ekonomi konferanslarından biri olan Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansı Cemal Kaşıkçı cinayetinin gölgesinde başladı.

Konferansta konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, "zor günler geçirdiklerini" belirtti. Ülkesinin Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bir krizin içinde olduğunu ifade eden Bakan, "Yaşananları hiç kimsenin savunamayacağını" sözlerine ekledi.

"Talihsiz ve çirkin bir olayın söz konusu olduğunu" belirten Suudi Bakan, "Krallıktaki kimse bu olayı savunamaz ya da açıklayamaz. Yönetimden tabana, olanlar için çok öfkeliyiz" diye konuştu.

Konferans, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Batılı ülke ve şirketler tarafından boykot ediliyor. Aralarında ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ve Siemens CEO'su Joe Kaeser'in de yer aldığı çok sayıda yüksek profilli katılımcı konferansta yer almayacağını açıklamıştı.

Yine CNN, Bloomberg, The Economist ve Financial Times gibi medya kuruluşlarının yanı sıra ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, otomobil üreticisi Ford ve uluslararası ulaşım şirketi Uber ve Deutsche Bank, konferansa katılmayacak kuruluşlar arasında bulunuyor.

Batılı ülke ve şirketlerin konferansı boykotuna karşın Rusya ve Çin merkezli şirketler, planlandığı gibi konferansa katıldı. Bunun yanı sıra birçok Batılı şirket de Suudi Arabistan ile iletişimi tamamen kopartmak istemiyor. Bu nedenle, konferansa üst düzey yönetici yerine temsilci gönderiyorlar.

Suudi Arabistan, konferansta yer alan katılımcı sayısını 3 bin olarak açıkladı. Konferans 25 Ekim tarihinde sona erecek.

DW,dpa/SÖ, GA

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