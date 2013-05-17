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Yaşam

Suudi din polisi uyardı: Twitter bu dünya ve ahiretten uzaklaştırır

Suudi Arabistan yetkilileri, Suudi vatandaşların siyasi ve diğer hassas konuları konuşmak için Twitter'ı kullandıklarından endişelendikleri için Twitter'ın ulusal birliği tehdit ettiğini söylüyorlar

17 Mayıs 2013 12:00

Suudi Arabistan din polisinin başındaki kişi vatandaşları, ülkede popülaritesi artan sosyal medya sitesi Twitter'ı kullanmamaları yönünde uyardı. Şeyh Abdül Latif Abdül Aziz el-Şeyh, sosyal medya siteleri, özellikle de Twitter'ı kullananların 'bu dünya ve ahiretten uzaklaşacağını' söyledi.

Twitter'ı 'platformu olmayanların platformu' olarak tasvir ederken, El-Şeyh'in söyledikleri Suudi vatandaşların siyasi ve diğer hassas konuları konuşmak için Twitter'ı kullandıklarından endişelenen Riyad'ın düşüncelerini yansıtıyor.

BBC muhabiri Sebastian Usher'ın haberine göre muhafazakâr krallığın Twitter kullanımının en hızlı yaygınlaştığı yer olduğuna inanılıyor

Nisan ayındaysa Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'ın imamı televizyondan milyonlarca insana yayınlanan vaazında Twitter'ın ulusal birliği tehdit ettiğini söylemişti

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