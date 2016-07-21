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Dünya

Suudi din alimleri, Pokemon'a karşı fetva yayınladı

Oyundaki karakterlerin evriminin İslami öğretilere aykırı olduğu söylenerek oyunun Suudi Arabistan'da yasaklanması istendi

21 Temmuz 2016 15:26

Suudi Dini Alimler Konseyi, Pokemon'un 'İslami ilkelere aykırı olduğu'na yönelik yayınladığı fetvasını güncelledi.

Suudi Arabistan'daki Dini Alimler Konseyi Genel Sekreteri, 15 yıl önce Pokemon'a karşı verilen fetvayı güncelledi. Evrensel'de yer alan habere göre 2001 yılında aynı konsey, Pokemon'un "İslami ilkelere aykırı olduğu" iddiasıyla yasak fetvası yayımlamıştı.

Fetvada, oyundaki karakterlerin evriminin İslami öğretilere aykırı olduğu söylenerek oyunun Suudi Arabistan'da yasaklanması istendi.

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