Suudi büyükelçiden Türkiye'ye: Arap dünyasına sızma ve istenmeyen müdahale dönemi sona erdi!

Katar'a sunulan yeni talep listesinde Türk üssünün kapatılması isteği çıkarılsa da Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Abdullah El Muallimi, "Türk kardeşlerimiz Arap dünyasına sızma ve istenmeyen müdahaleler döneminin çoktan sona erdiğini anlamalıdır. Türkiye yapıcı bir rol oynamak isterse bu memnuniyetle karşılanır" dedi. Açıklamanın, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gidecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin öncesine gelmesi dikkat çekti.

Muallimi, şunları söyledi:

"Türk kardeşlerimiz Arap dünyasına sızma ve istenmeyen müdahaleler döneminin çoktan sona erdiğini anlamalıdır. Türkiye yapıcı bir rol oynamak isterse bu memnuniyetle karşılanır. Ama askeri üsler ya da askeri müdahale yoluyla rol oynamaya çalışmak yapıcı olmaz ve Türkiye’nin Arap dünyasındaki itibarına zarar verir."



"Türk askeri gerilimi artırıyor"

Hürriyet'teki habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İlişkiler Bakanı Reem El Haşimi de Katar’ın Türk askerinin gelmesini teşvik ederek gerilimi artırdığını öne sürerek, “Bu çeşit bir askeri gerilim istemiyoruz. Uluslararası ve kendi aramızda güçlü arabulucukla, Kuveyt’ten ya da ABD’den olur, bunu çözmeyi umuyoruz” dedi.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yle telefonda görüştü. Erdoğan, 23-24 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’da temaslarda bulunacak.