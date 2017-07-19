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Dünya

Suudi Arabistan'da mini eteği nedeniyle gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı

Kimliği açıklanmayan kadın, mini etekle tarihi bir kaleye yaptığı ziyaretin videosunu sosyal medyada yayınlayan genç kadın gözaltına alınmıştı

19 Temmuz 2017 22:29

Riyad'daki 'Suudi Uluslararası İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının birkaç saat sorgulandığı; ancak tutuklanmadığı ve yargılanmayacağı belirtildi.

Sosyal ağ Snapchat'te, bu hafta sonu Khulood rumuzlu hesaptan kısa klipler halinde paylaşılan görüntülerde, genç kadın Riyad'ın kuzeyindeki Najd bölgesinde yer alan tarihi Uşaykır kalesini gezerken görülüyor. Suudi yasalarına göre kadınların çarşaf giymesi öngörülürken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından muhafazakar kesimler, ismi bilinmeyen kadının yargılanması çağrıları yapmıştı. Bazı kullanıcılar ise Ivanka Trump, Angela Merkel gibi siyasi isimlerin Suudi Arabistan'ı ziyaretleri sırasında başlarını örtmelerinin istenmediğini, bu nedenle Suudi kanunlarının ikiyüzlü olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'da kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Kadınlar, kocalarının ya da aileden bir erkeğin izni olmadan pasaport alamıyor, yurtdışına çıkamıyor.

 

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