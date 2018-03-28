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Ekonomi

Suudi borsası: FTSE'ye girme konusunda “çok iyimseriz”

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) – Suudi Arabistan Borsası, Londra Borsası’nın, Krallık borsasını gelişen pazarlar endeksi "FTSE Russel"a dahil edeceği konusunda “çok iyimser” olduklarını açıkladı

28 Mart 2018 17:59

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) – Suudi Arabistan Borsası, Londra Borsası’nın, Krallık borsasını gelişen pazarlar endeksi \"FTSE Russel\"a dahil edeceği konusunda “çok iyimser” olduklarını açıkladı.

Bloomberg’de yer alan habere göre Suudi Arabistan borsası Tadawul’un Yönetim Kurulu Başkanı Sarah Al-Suhaimi verdiği bir röportajda FTSE Russel endeksinde işlem görmeye başlayacakları konusunda çok iyimser olduklarını söyledi ve ekledi:

\"Yatırımcılardan aldığımız geri dönüş çok olumlu.

“FTSE’nin belirli çekinceleri vardı ve bu çekincelerin büyük bir çoğunluğunu giderdik, yani genel olarak iyimseriz.\"

FTSE Russel endeksi Suudi Arabistan borsasını dahil edip etmeyeceği kararını bugün ABD Borsalarının kapanışından sonra açıklayacak. Tadawul Tüm Hisseler Endeksi bu yıl başından bu yüzde 10’a yakın yükseldi. Endeksin bir yıllık getirisi yüzde 18.54.

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