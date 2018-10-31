Suudi Başsavcıdan konsolosluk binasında 1,5 saatlik inceleme

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile İstanbul Adliyesi'nde ikinci kez görüştü. Suudi başsavcı ardından beraberindeki heyetle Levent'teki başkonsolosluğa giderek burada yaklaşık 1,5 saat kaldı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud Muceb ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi 1 saat sürdü. Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, görüşme sonrası adliyeden ayrıldı.

Suudi Arabistan Başsavcısı, daha sonra konsolosluk binasından ayrıldı.