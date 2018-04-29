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BBC Türkçe

Suudi Başsavcı: Yolsuzluklara 100 milyar dolar gitti

Suudi Arabistan Başsavcısı, son yıllarda sistematik yolsuzluk ve zimme geçirme yoluyla 100 milyar doların kötüye kullanıldığı söyledi. Son günlerdeki o 201 kişinin gözaltına alındığı son günlerdeki

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan Başsavcısı, son yıllarda sistematik yolsuzluk ve zimmete geçirme yoluyla 100 milyar doların kötüye kullanıldığı söyledi.

Başsavcı Şeyp Saud el Mojeb, geçen Cumartesi günü başlayan yolsuzluk operasyonlarında 201 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını belirtti.

El Mojeb herhangi bir isim vermezken, gözaltındakiler arasında üst düzey prensler, bakanlar ve nüfuzlu işadamlarının bulunduğu haberleri geliyor.

Şeyh Mojeb "Bu suçtaki kanıtlar çok güçlü" derken, ülkedeki normal ticari faaletlerin operasyonlardan etkilenmediğini ve sadece kişisel banka hesaplarının dondurulduğunu vurguladı.

Şeyh Saud el Mojeb, 32 yaşındaki veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın başkanlığında yeni kurulan Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komitesinin "hızla yol aldığını" kaydetti.

Şu ana dek 208 kişinin sorguya çağrıldığını belirten Başsavcı, bunların yedisinin herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldığını söyledi.

Başsavcı "Ortaya çıkartılan yolsuzluk faaliyetlerinin potansiyel boyutları çok büyük. Son üç yıldaki çalışmalarımız temelinde, en az 100 milyar doların geçtiğimiz birkaç onyılda sistamatik yolsuzluk ve zimmete geçirme yoluyla kötüye kullanıldığını tahmin ediyoruz" dedi.

Gözaltında tutulan etkili isimlerin Riyad'ın diplomatik bölgesinde bulunan beş yıldızlı Ritz-Carlton otelinde tutulduğuna inanılıyor.

Otelin diğer konuklarının odalarından ayrılması istenirken, binanın dış kapısı geçen Pazar'dan bu yana kapalı.

Yolsuzluk operasyonlarından önce, geçtiğimiz günlerde de din adamları ve insan hakları savunucularını hedef alan bir tutuklama dalgası gelmişti. Yetkililer bu tutuklamaların neden yapıldığına dair herhangi bir açıklama getirmedi.

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