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 Suudi Başsavcı numaralı ve kilitli kutular ile ayrılıyor (2)

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor

31 Ekim 2018 19:56

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor.
Başsavcı Suud El Muceb\'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi. Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi. Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar ve kilitler bulunan 5 büyük kutu dikkat çekti. 
Görevlilerce x-ray cihazından geçirilen kuruyemiş ve lokum kutuları da VİP\'ten geçirelerek uçağa yüklendi.

Görevlilerce x-ray cihazından geçirilen kuruyemiş ve lokum kutuları da VİP\'ten geçirelerek uçağa yüklendi.

(FOTOĞRAF)

 

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