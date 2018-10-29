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Suudi Başsavcı, başsavcı Fidan ile 1 saat 15 dakika görüştü

Serpil KIRKESER- Özden ATİK - Gökhan ÇELİK - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ÖLDÜRÜLDÜĞÜ açıklanan gazeteci Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fida

29 Ekim 2018 15:45

Serpil KIRKESER- Özden ATİK - Gökhan ÇELİK - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ÖLDÜRÜLDÜĞÜ açıklanan gazeteci Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb\'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve soruşturmayı yürüten savcılarla görüşmesi tamamlandı.

Bugün  saat 11.00\'da Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Suudi heyetin, başsavcılık makamındaki görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Suudi heyet,  araçlarına binerek adliyeden ayrıldı. Başsavcı İrfan Fidan ise soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmazın  bazı savcılarla birlikte makam odasında toplantı halinde oldukları belirtildi. 

(FOTOĞRAF)

 

 

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