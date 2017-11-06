Suudi Bakan: Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilerlemenin önünü açacak

İrfan Sapmaz / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Suudi Arabistan Krallığı Kültür ve Enformasyon Bakanı Awad Al-Awad, rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin, ülkesinde \"ilerlemenin önünü açacağı\"nı vurguladı.

Al-Awad, ülke genelinde yürütülen geniş çaplı tutuklamalar ve görevden almalara ilişkin açıklamasında, \"Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ülkede bütünlüğü sağlayacak ve ilerlemelerin önünü açacak.Bu mücadelede sosyal bir taleptir ve ülkenin ilerlemesine büyük katkı yapacak\" dedi.

Yerel medya haberlerine göre, Suudi Ekonomi Bakanı Muhammed Al-Jadaan da, \"Hiç kimsenin yasalar karşısında bir önceliği olmayacak. Her şey yasalar çerçevesinde olacak ve uluslararası standartlar çerçevesinde yasalar yerli ve yabancı iş adamlarına aynı düzeyde uygulanacak\" diye uyardı.

Suudi Arabistan Başsavcısı Sheikh Saud Al-Mojeb de yaptığı açıklamada, rüvet ve yolsuzluk soruşturmalarında \"sonuna kadar gidileceğini ve Suudi Arabistan halkının tüm haklarının korunması için mücadeleye devam edileceği\"ni vurguladı.

Yerel medyada yayınlanan haberlere göre, Suudi Arabistan Krallığı, geniş çaplı yürütülen soruşturmalar, tutuklama ve görevden almalarla, ülkeden kaçırılan veya kaçırılmak istenen paraların peşine düştü.

Başkanlığını Veliaht Prens Muhammed Bin Salman\'ın yaptığı \"Rüşvet ve Yolsuzluğa Karşı Mücadele Komisyonu\"ndan yapılan açıklamada, tesbit edilen ve kanunsuz olarak kaçırılmaya çalışılan tüm paralara el konulması yönünde adımlar atıldığı, bu yönde şüpheli şirketler üzerinde de soruşturmanın derinleştirildiğini belirtildi. Yerel medya, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman\'ın başkanlığında kurulan komiteye, \"Yeni Süper Komite\" adını taktı.

Twitter\'de açılan \"Kral rüşvete karşı savaşıyor\"(the king fights corruption\" haşteg\'i ile pazar günü 700 bin kez twitter trendi oldu.

Bu trende katılanların yüzde 44\'ünü kadınlar oluştururken, daha çok Körfez İşbirliği ülkeleri, Mısır, ABD, Kanada, Hindistan, Irak, Türkiye, Fransa, İngiltere ve Almanya\'dan katılımın olduğu açıklandı.

Veliaht Prens Muhammed Bin Salman\'ın bir kaç gün önce \"Ne prensler, ne de bakanlar hiç kimse kanunların üzerinde değildir\" sözleri Suudi Arabistan gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

İngilizce yayın yapan Saudigazette\'nin haberine göre, Yemen\'den yapıldığı belirtilen füze saldırısının hemen ardından ise aralarında prenslerin, görevdeki ve eski bakanların, dünyanın en zengin Suudi iş adamlarının göz altına alınarak lüks bir otelde tutulması dünya gündeminin birinci sırasına oturdu.

Kraliyet Ulusal Muhafız Birliği Komutanın Emir Mutab bin Abdullah bin Abdulaziz\'in görevden alınmasının ardından, Kraliyet ailesinin görevdeki önemli isimlerin de koruma çemberi güvenilir isimler arasında daraltıldı.

Asir Eyalet Vali Yardımcısı Prince Mansour Bin Muqrin ile birlikte sekiz üst düzey yetkilinen helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesi ile ilgili şüpheler üzerine soruşturma sürüyor.

Cumartesi gecesi füze saldırısının hemen ardından ülkenin tüm giriş çıkışları, gümrük kapıları, havalimanları kontrol altına alındı. Özellikle Prenslerin uçuşlarını gerçekleştirdiği Kraliyet havayollarına ait havalimanlarında hiç kimsenin izinsiz olarak uçuşuna izin verilmedi.