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Dünya

Suudi Bakan Kaşıkçı davasını çözme sözü verdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesi konusunda "kapsamlı soruşturma yapılması ve olayın aydınlatılması" için söz verd

23 Ekim 2018 12:37

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın, İstanbul\'daki konsolosluk binasında öldürülmesi konusunda \"kapsamlı soruşturma yapılması ve olayın aydınlatılması\" için söz verdiklerini açıkladı.
Jubeir, Endonezya\'da basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan\'ın Türkiye\'ye bir ekip gönderdiğini ve gazetecinin ölümünden sorumlu olan herkesin tutuklanacağını söyledi.
Kaşıkçı\'nın öldürülmesi gibi durumların bir daha yaşanmamaıs için çeşitli mekanizmaların devreye alınacağı sözünü de veren Jubeir, bu yönde somut adımların atılacağını da ekledi.
Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü, İstanbuldaki Suudi Arabistan Konsolosluğunu ziyaretinde çıkan arbadede öldürüldüğünü kabul etti.

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