Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı: Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi

Suudi Arabistan’ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim al-Assaf, İstanbul’daki Suudi ArabistanBaşkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı’nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, “Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı” dedi.

Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden almalar

Suudi Arabistan yönetimi 20 Ekim'de, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" kabul ettikten hemen sonra bir kraliyet kararnamesi yayımlamıştı.

Bu kapsamda görevden alınanlar arasında, daha önce Veliaht Prens Bin Selman'ın danışmanlığını yapan ve Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülen Suud el-Kahtani ile eski Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri isimleri dikkati çekmişti.

Kahtani ve Asiri'nin yanı sıra bir diğer Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığı Koruma İdaresi Müdürü Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi'nin de görevlerinden alındığı duyurulmuştu.

Dışişleri Bakanı değişti

Suud yönetimi dün de aralarında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in de olduğu bazı bakanları değiştirdi.

Cubeyr'in yerine Dışişleri Bakanlığına Adil el-İbrahim el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane, Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh atandı.

Spor Kurulu Başkanı Turki Al eş-Şeyh de görevden alınarak Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

Bu arada görevinden uzaklaştırılan Ulusal Güvenlik Müsteşarı Muhammed bin Salih el-Gafili yerine Musaid bin Muhammed el-Ayban getirildi.

Kabine revizyonu, "Bin Selman'a yakın öne çıkan isimlerin budanması, Dışişleri Bakanı Cubeyr de olduğu gibi pozisyonlarının düşürülmesi ya da yönetimden tamamen uzaklaştırılması" şeklinde gerçekleşti.

Dikkat çeken gelişme ise Suudi Arabistan'da geçen yıl başlatılan "yolsuzluk" soruşturmaları çerçevesinde gözaltında tutulduktan bir süre sonra serbest bırakılan eski maliye bakanı İbrahim el-Assaf'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası büyük gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi oldu.