Suudi Arabistan'ın Yemen saldırısında 10 kadın öldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Suudi Arabistan koalisyonunun gerçekleştirdiği Yemen saldırısında 10 kadın yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan koalisyonuna ait olduğu belirlenen bir savaş uçağı bugün Yemen\'in Marib kentine saldırdı. Sağlık görevlileri ve görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı bir düğünü hedef aldı ve 10 kadının ölümüne sebep oldu.

Yemen\'de bir gelenek olarak gelinin yakın kadın arkadaşları ve akrabalarının, gelinin damada doğru yürüdüğü sırada gerçekleşen saldırıda 10 kadının öldüğü belirtilirken, gelinin saldırıdan etkilenip etkilenmediğinin kesinleşmediği söylendi.

Suudi Arabistan ve ABD koalisyonun İran destekli Huti grubu ile çatışması 2015 yılından beri sürüyor. Çarşamba günü yine Yemen\'in üç farklı bölgesinde gerçekleşen ve 51 kişinin ölümüne sebep olan saldırıda olduğu gibi, iki grup arasındaki çatışma sivillerin ölümüne de sebep olabiliyor.