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Dünya

Suudi Arabistan'ın 'sabah şekerleri'...

Bildiğimiz sabah şekerlerine benzemiyorlar...

12 Aralık 2009 02:00

T24 - Suudi Arabistan'da Avtan adlı TV kanalının sabah programını iki kadın sunuyor ama bildiğimiz 'sabah şekerleri'ne pek benzemiyorlar.

Kara çarşafa bürünmüş sunucuların gözlerini bile seçmek zor, sesleri bazen boğuk çıkıyor ancak çarşafsız olarak kamusal alana çıkmaları yasak olduğu için başka seçenekleri de yok. Suudi Arabistan’da yayın yapan çoğu kanalın kadın sunucusu yok.

2008’de kurulan Avtan da bir yenilik olarak kadın sunucu görevlendirmeye başladı. Yalnız program sırasında erkek teknik görevlilerin stüdyoya girmesi yasak. Sunuculardan Ola El Barki “Destek telefonları alıyoruz. Çarşaf giymek kaydıyla muhabirlik de yapıyoruz. Televizyona çıkan kadınların makyajı, süsü rahatsız edici. İzleyicilerin dikkati dağılıyor, oysa bizim izleyicimiz sadece anlattıklarımıza odaklanıyor” diyor.

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