Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldüğünü açıklamasıyla ilgili ABD'den ilk tepki

Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan yönetiminin, ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü kabul etmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Uluslararası soruşturmaları yakından takip edeceğiz" dendi.

Açıklamanın devamında "Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TIKLAYIN - Suudi Arabistan: Cemal Kaşıkçı, başkonsoloslukta yaşanan arbedede öldü

Suudi Arabistan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslykta, orada tanıştığı kişilerle yaşadığı "bir arbede nedeniyle" öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan Başsavcısı Sheikh Saud Al Muhib, Kaşıkçı’nın öldürülmesinde sorumlu olanların adalete teslim edileceğini söyledi.

Olaya ilişkin 18 kişi gözaltına alındı. Yayımlana kraliyet kararnamesi ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın üst düzey danışmanlarından Suud el Kahtani ve Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı.