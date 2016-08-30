Suudi Arabistan'ın imaj değiştirme çabaları



Bonn ilinin Bad Godesberg ilçesindeki Kral Fahd Akademisi adlı okul 1994 yılında Suudi Arabistan tarafından eski Kralın adıyla açılmıştı. 30 öğretmenin görev yaptığı orta dereceli okulda çeşitli Arap ülkelerinden 150 öğrenci eğitim alıyor. Suudi Arabistan müfredatının geçerli olduğu Kral Fahd Akademisi'nin 11 ve 12'inci sınıflarında 'Uluslararası Bakalorya Diploma Programı' uygulanıyor. Programı başarıyla tamamlayanlar dünyanın çeşitli üniversitelerinde lise mezunu olarak kabul ediliyor.

Riyad yönetiminin Almanya'da okul bulundurmaya artık gerek duymadığı anlaşılıyor. Gazete haberlerine göre Berlin'de açılması planlanan ikinci okulun da inşası durduruldu.

Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve okul idaresinden kapatma kararıyla ilgili açıklama alınamadı. Sadece okul bekçisi tatil nedeniyle okulun eylül ortasına kadar kapalı kalacağını söyledi.

Petrol bağımlılığından kurtulmak

Hamburg'daki GIGA adlı Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünden Henner Fürtig Bad Godesberg'deki okulun kapatılmasının 'Suudi Arabistan'daki dinamik gelişmeyle' ilgisinin olduğunu söyledi. Fürtig, kısa süre önce açıklanan reform programının mimarının, okulun kapatılmasını da kararlaştıran veliaht prens Muhammed bin Salman olduğunu belirtti. '2030 vizyonu' adlı programda Suudi Arabistan'ın petrole olan bağımlılığını azaltıp devlet kurumlarının daha verimli işleyebilmesini sağlayacak kapsamlı ekonomik reformların yapılması öngörülüyor.

Ortadoğu uzmanı Fürtig, Kral Fahd Akademisi'ni kapatma kararında aynı zamanda 'Suudi Arabistan'ın Avrupa'daki imajını düzeltme hedefinin' de rol oynadığını söyledi. Fürtig, 'Suudi Arabistan yönetiminin Almanya'daki okulla ilgili tartışmaların farkında olduğunu ve bu problemi geride bırakmak istediğini', sözlerine ekledi.

İslamcılık iddiası

Yıllardır Bad Godesberg'deki okulda İslamcı ve köktendinci dünya görüşünün yayılmasına çalışıldığı söylenmekteydi ve terör şebekesi El Kaide ve diğer İslamcı gruplarla irtibat halinde olunduğu şüphesiyle 2003 yılında okulla ilgili inceleme yapılmıştı.

Almanya'nın eski hükümet merkezi Bonn'daki Arap diplomatların çocukları için yaptırılan okulun İslamcı ve anti demokratik köktendinci akımların merkezi haline getirildiğine dair iddialar ortaya atılmaktaydı. Köln valiliği 13 yıl önce okulu kapatma tehdidinde bulunmuştu.

İslam ilahiyatçısı Ralph Ghadban Deutsche Welle'nin sorusu üzerine, "çoktandır okulun kapatılmasını beklediklerini ancak bu kararın radikal İslamcı düşüncenin Almanya'ya 'ithalini' önlemeye yetmeyeceğini" söyledi. Ghadban, "Radikal Müslümanların bir bölümü çocuklarını Büyük Britanya'daki radikal İslam anlayışının benimsendiği yatılı okullara gönderecektir", dedi.

Lübnan doğumlu ilahiyatçı köktendincilikle etkili bir şekilde mücadele edebilmesi için Almanya'nın cami ve diğer dini kuruluşların Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri tarafından mali bakımdan desteklenmesini yasaklaması gerektiğini sözlerine ekledi.