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Dünya

Suudi Arabistan’ın ilk kadın basketbol turnuvası yapılacak

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Geçtiğimiz günlerde kadınların stadyuma girişlerine ve araç kullanmalarına izin veren Suudi Arabistan’da şimdi de ülkenin ilk kadın basketbol turnuvası düzenlenecek

09 Kasım 2017 17:56

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Geçtiğimiz günlerde kadınların stadyuma girişlerine ve araç kullanmalarına izin veren Suudi Arabistan’da şimdi de ülkenin ilk kadın basketbol turnuvası düzenlenecek.
Gelecek hafta cumartesi günü başlayacak olan turnuvade oyuncuları tamamen kadınlardan oluşan altı takım yarışacak. Jeddah United, Dar Al Hekma University, University of Business and Technology DFAC, Braves ve Shoot for Cause takımlarının turnuva maçları Cidde’nin Kızıl Deniz tatil bölgesindeki King Abdullah Sports City’de oynanacak.
Suudi Arabistan Şura Meclisi üyesi Leena Al Maeena “Böyle özel bir sporun şampiyonasında kadınların da oynama hakkı olmasından çok memnunuz. Umuyoruz turnuvalar devam eder ve Cidde’nin en iyi kadın basketbol klüplerinin yer aldığı turnuvanın başarıyla geçeceğinden eminim” dedi.
Suudi Arabistan’da son yıllarda meydana gelen reform dalgası, son haftalarda inanılmaz bir hıza ulaştı. Basketbol dışında futbolda da hükümete kadın futbol klüpleri kurulabilmesi için önerge verildi.
(Fotoğraflı)

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