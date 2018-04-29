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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'dan Yemen'e abluka: Sınırlar kapatıldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Şii Husi milislerinin düzenlediği Riyad'ı hedef alan başarısız balistik füze saldırısı sonrası Yemen ile kara, deniz ve hava sınırlarını geçici olarak kapattı. İran ise Suudi Arabistan'ın saldırıyla il

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Cumartesi günü Yemen'de Husi kontrolündeki bölgeden Riyad'ı hedef alan balistik füze saldırısı sonrası, Yemen ile kara, deniz ve hava sınırlarını geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, Şii Husilerin fırlattığı füzenin "İran tarafından tedarik edildiği" ve bunun "savaş eylemi" olarak görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "İran'ın Husilere füze ve roketler tedarik etmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin özellikle 2216 sayılı kararının açık bir şekilde ihlalidir, bu da doğrudan saldırı olarak değerlendirilir" dendi.

Koalisyon güçleri sınırların geçici olarak kapatılmasıyla, Husi milislerine daha fazla silah temin edilmesinin de önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Açlık krizinin yaşandığı Yemen'e sınırlardan yalnızca insani yardım malzemelerinin geçişine izin verilecek.

İran ise Suudi Arabistan'ın suçlamalarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghassemi, Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada Suudi öncülüğündeki koalisyonun açıklaması için "haksız, sorumsuz, yıkıcı ve provokatif" dedi.

Cumartesi akşamı Husi milislerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan ve Riyad Uluslararası Havaalanı'nı hedef aldığı belirtilen füze havada imha edilmişti. Suudi Arabistan daha önce de Husi milislerinin attığı füzeleri havada imha etmişti ancak hiçbir füze yerleşim yerlerine bu kadar yaklaşmamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası askeri koalisyon 2015'ten bu yana Yemen'deki Şii Husi milislerinin mevzilerini bombalıyor.

Geçen hafta koalisyonun düzenlediği düşünülen saldırıda Yemen'in kuzeyinde bir otel ve pazar yeri hedef alınmıştı. Saldırıda en az 26 kişi ölmüştü.

Yemen'deki iki yıldır süren savaş ve ülkeye uygulanan abluka nedeniyle yaklaşık 21 milyon kişi insani yardıma muhtaç.

İnsani krizinin pençesindeki Yemen'de, kolera salgınının da yaklaşık 885 bin kişiyi etkilediği düşünülüyor.

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