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Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Katar uyarısı

Suudi Arabistan, Türkiye'yi Katar'daki askeri varlığı konusunda uyararak, "Türk kardeşlerimizin Arap dünyasına sızma dönemi çoktan sona ermiştir" dedi. Arap ülkeleri Katar'a yönelik ambargoda da geri adım sinyali verdi.

19 Temmuz 2017 15:06

Suudi Arabistan'ın BM nezdindeki büyükelçisi Abdullah El Muallimi, Katar'ın Türkiye ve İran ile ilişkilerine atıfta bulunarak, Katar'ın geleceğinin "uzak yerlerle" değil, komşularıyla olduğunu söyledi. Muallimi, "Türk kardeşlerimiz Arap dünyasına sızma ve istenmeyen müdahaleler döneminin çoktan sona erdiğini anlamalıdır. Türkiye yapıcı bir rol oynamak isterse bu memnuniyetle karşılanır. Ama askeri üsler ya da askeri müdahale yoluyla rol oynamaya çalışmak yapıcı olmaz ve Türkiye'nin Arap dünyasındaki itibarına zarar verir" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem el Haşimi de Katar'ı Türkiye'yi topraklarında askeri güç bulundurmaya teşvik ederek gerilimi daha da tırmandırmakla suçladı. Bölgede hiçbir askeri gerilim istemediklerini belirten El Haşimi, "Bu konuyu ABD ya da Kuveyt olsun, güçlü bir arabuluculuk yardımıyla kendi aramızda çözebilmeyi umuyoruz" dedi.

Altı koşula odaklanılacak

Katar'a "teröre destek" suçlamasıyla Haziran ayı başından bu yana diplomatik ve ekonomik ambargo uygulayan dört Arap ülkesi; Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn ambargonun kalkması için Doha yönetimine 13 maddelik bir talepler listesi sunmuştu. Listede yer alan, El Cezire televizyonunun kapatılması ve Katar'daki Türk askeri varlığının sona erdirilmesi talepleri tartışma yaratmıştı.

Ambargo uygulayan dört ülkenin temsilcileri Salı günü BM'de gazetecilere yaptıkları açıklamada listedeki terörle mücadele ile ilgili altı koşulun yerine getirilmesine vurgu yaptı. Bu adım, krize daha erken çözüm bulunabileceği değerlendirmelerine yol açtı.

Söz konusu altı koşul, aşırılık ve terörle mücadele, terör finansmanının engellenmesi, kin ve şiddet doğuracak provokasyon ve söylemlerden kaçınılması gibi unsurları içeriyor.

Suudi Arabistan'ın BM nezdindeki büyükelçisi Abdullah El Muallimi, bu altı koşulu kabul etmenin Katar için daha kolay olacağını belirterek, koşulların yerine getirilmesinin yakından takip edileceğini, ancak iki taraf arasında detaylar üzerinde müzakere edilebileceğini kaydetti.

El Muallimi, şiddet kışkırtmalarının durdurulması durumunda El Cezire'nin kapatılmasının gerekmeyebileceğini belirterek, bu koşuldan da geri adım sinyali verdi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/BK,MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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