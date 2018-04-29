T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suudi Arabistan'dan Trump'a kaplan kürkünden kaftan hediyesi

ABD Başkanı Donald Trump'a Mayıs'taki Suudi Arabistan ziyareti sırasında 83 parça hediye verildiği açıklandı. Hediyeler arasında, kaplan ve çita kürkünden kaftanların yanı sıra, kılıç, sedef kakma kılıflı bir gümüş hançerle tabanca kabzası ve mermilikler

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'a Mayıs'taki Suudi Arabistan ziyareti sırasında , 83 parça hediye verildiği açıklandı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Daily Beast adlı internet sitesinin Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuru üzerine, bu ziyarette Trump'a verilen hediyelerin dökümünü yayımladı.

Hediyeler arasında, kaplan ve çita kürkünden kaftanların yanı sıra, kılıç, sedef kakma kılıflı bir gümüş hançerle tabanca kabzası ve mermilikler de var.

Trump seçim kampanyası sırasında rakibi Hillary Clinton'ın Suudi Arabistan'dan bağış kabul etmesine tepki göstererek, "Bunlar kadınları öldüren, kadınlara korkunç şekilde davranan insanlar" demişti.

Donald Trump ayrıca Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini eleştirmişti.

Trump başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Mayıs'ta Suudi Arabistan'a yaptı.

Bu ziyaret sırasında ABD ile Suudi Arabistan 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı.

ABD'nin bu alandaki en büyük müşterisi Suudi Arabistan'a 10 yılda 350 milyar dolarlık silah satacağı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs Suudi ArabistanHediyelerBaşkanı Donald Trump Mayıs Suudi ArabistanDışişleri Bakanlığı Daily BeastBilgi Edinme YasasıTrumpHillary Clinton Suudi ArabistanSuudi ArabistanMayıs Suudi ArabistanABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24