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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'dan Katarlı hacı adaylarına izin

Suudi Arabistan medyası, ülkenin tüm ilişkilerini kestiği Katar ile sınırını ay başında açacağını duyurdu. Katarlı hacı adayları önceden izin almaya ihtiyaç duymadan hava ve karayolu ile ülkeye giriş yapabilecek.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan medyası, ülkenin tüm ilişkilerini kestiği Katar ile sınırını ay başında açacağını duyurdu. Katarlı hacı adayları önceden izin almaya ihtiyaç duymadan hava ve karayolu ile ülkeye giriş yapabilecek.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ve Katar Şeyhi Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Casim es Sani Çarşamba günü Cidde'de görüşmüştü.

Bu görüşme, iki ülke arasında ilişkilerin kesilmesinden bu yana yapılan ilk üst düzey görüşmeydi.

Suudi Arabistan geçen ay Hacca gitmek isteyen Katarlılara bazı kısıtlamalar getirilebileceğini açıklamışrı.

Katar ise Suudi Arabistan'ı "ibadetini politikaya alet etmekle" suçlamış, Birleşmiş Milletler de Suudi Arabistan'ın olası önlemlerinden kaygı duyduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Haziran ayında "terörizme destek verdiği" iddiasıyla Katar ile tüm ilişkileri kesmişti.

Katar yönetimi ise tüm suçlamaları reddetmişti.

Suudi Arabistan'ın sınırı kapatması, 2,7 milyon nüfuslu Katar'ı deniz ve hava yoluyla gıda ithalatına zorlamıştı.

Katar ile 4 Arap ülkesi arasındaki gerginlik ise sürüyor.

Son olarak Bahreyn Devlet Televizyonu Çarşamba günkü bir haberinde Katar'ı, ülkenin en büyük muhalif grubuyla işbirliği yaparak, 2011 yılında düzenlenen hükümet karşıtı protestolara destek vermekle suçlamıştı.

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