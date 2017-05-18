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Suudi Arabistan’dan kaçarak Türkiye'ye sığınan kız kardeşlerin akıbeti merak ediliyor

Ailelerinden şiddet gören iki kız kardeş Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kaçmıştı

18 Mayıs 2017 21:27

Dilara Gürcü

16 Mayıs Salı günü, Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye kaçmış iki kadın olan Ashwaq ve Areej Hamoud’un videoları sosyal medyaya yansıdı. Videoda Türkiye’de turist vizesiyle bulunduklarını açıklayan kardeşler, Suudi Arabistan’dan yıllarca aile şiddeti gördükleri için kaçtıklarını anlatıyorlar ve geri gönderilirlerse öldürüleceklerinden bahsediyorlardı. Ailelerin onlara şiddet uyguladığını ve aç bıraktığını anlatan kardeşler, geri gönderilirlerse öldürüleceklerinden emin olduklarını söylüyorlardı.

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