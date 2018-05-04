Suudi Arabistan'dan iki yıllık dev modernleşme hamlesi: 13 milyar dolarlık ek yatırım

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın modernleşme hamlesinin parçası olarak 2020 yılına kadar eğlence, sağlık, spor ve eğitime 13 milyar doları aşkın yatırım yapılmasını planlıyor.

Dün Riyad'da ayrıntıları açıklananan iki yıllık 'yaşam tarzı' hamlesinin, çoğu Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde 300 bin kişiye iş yaratacağı düşünülüyor.

Projenin açılış törenine Suudi Arabistan'ın uluslararası imajını geliştirmek amacıyla emekli ünlü futbolcu Thierry Henry, Amerikalı aktrist Katie Holmes ve Britanyalı aktör İdris Elba gibi tanınmış yüzler de davet edilmişti.

Ekonomiyi ve toplumsal hayatı dönüştürmeyi hedefleyen hamle kapsamında üç eğlence parkı, bir su parkı, müzeler ve son aylarda açılanlara eklenecek yeni sinemalar da yapılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan'da sinema yasağı geçen yıl kaldırılmıştı.

Suudi yetkililer, harcanacak 13 milyar doları aşkın paranın yüzde 60'ının devlet, yüzde 40'ının ise özel sektörden gelmesini hedefliyorlar.

Hamleden, en çok özel sektörün yararlanması ve bu sayede ülkenin 2030'a daha güçlü bir özel sektör ile girme vizyonuna da hizmet etmesi bekleniyor.

Muhafazakar bir kültüre sahip ve halkın yöneticilerini seçmediği ülkede, Veliaht Prens Muhammed'ın başını çektiği modernleşme atılımları gençler arasında destek buluyor ve ilerici adımlar olarak görülüyor.

Devletin ekonomiye de egemen olduğu Suudi Arabistan'ı, giderek azalan petrol gelirleri nedeniyle, çok uzak olmayan bir gelecekte ekonomik ve politik sıkıntılar bekleyebilir.

Hamlelerin gerisinde de ekonomik ve politik istikrarı güçlendirme hedefi var. Bir yandan yaşam kalitesini, toplumsal hayatı geliştirmek, bir yandan da özel girişimciliği özendirmek ve desteklemek amaçlanıyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ise krallığın ayrıca idam cezasını kaldırmasını ve kadın haklarını geliştirmesini de istiyor.