-Suudi Arabistan'dan Filistin'e destek BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.09.2011 - Suudi Arabistan BM'den Filistin'in BM'ye tam üye olmak üzere yaptığı başvuruyu kabul etmesini istedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud El Faysal, ABD'nin New York kentinde düzenlenen yıllık BM Genel Kurulu oturumunda dün yapılan konuşmaların ardından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: ''İsrail'in sürekli uzlaşmaz tutumu ve barış sürecini aksatmasının bir sonucu olarak, Suudi Arabistan Krallığı, BM'ye üye tüm ülkelere, 4 Haziran 1967 sınırlarını içine alan ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu Filistin devletine BM'ye tam üye olma hakkını tanımaları çağrısında bulunur.'' Siyasi gözlemciler Prens Suud'un yorumlarının, Filistin'in BM üyeliği için yaptığı başvuruyu veto edeceğini açıklayan Washington yönetimi üstündeki baskıyı artıracağını belirtiyor. Açıklamasında Arap Baharı olarak adlandırılan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki demokrasi yanlısı hareketlere de değinen Prens Suud, Suudi Arabistan'ın ''kardeş Suriye'deki savunmasız insanlara karşı yapılan askeri operasyonları kınadığı'' yönündeki açıklamalarını bir kez daha tekrarladı. Prens Suud, Yemen'deki duruma da değindiği açıklamasında, ''Kardeş Yemen'de tüm taraflara, ülkedeki ciddi krizi sona erdirmek için, Körfez inisiyatifince öngörülen, iktidarın barışçı bir şekilde devrini içeren plana tam olarak bağlı kalacaklarını açıkça ilan etmeleri'' çağrısında bulundu.