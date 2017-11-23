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Dünya

Suudi Arabistan’dan bir reform daha: 2018’de turist vizesi vermeye başlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Toplu tutuklamaların yanında, art arda reformlara sahne olan Suudi Arabistan gelecek yıldan itibaren yabancılara turist vizesi vermeye başlayacak

23 Kasım 2017 20:12

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Toplu tutuklamaların yanında, art arda reformlara sahne olan Suudi Arabistan gelecek yıldan itibaren yabancılara turist vizesi vermeye başlayacak.
Halen Suudi Arabistan’ı ziyaret eden yabancılar, büyük ölçüde oturma izni olan işçiler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, iş seyahati yapmakta olanlar ve kutsal yerleri ziyaret etmeleri için özel bir vize verilen Müslüman hacılarla sınırlı durumda. Ülke ekonomisini çeşitlendirmek için yeni gelir kaynakları arıyor. 
Suudi Arabistan Turizm ve Doğal Miras Komisyonu Başkanı Prens Sultan bin Salman bin Abdulaziz bir televizyon röportajında, “Hedef kitlemiz bu ülkeye gelmek ve bu ülkenin ihtişamını deneyimlemek insanlar” dedi. Vizelerle ilgili planlara dair soruya ise Abdulaziz “Umuyoruz 2018’de” dedi ve hükümetin vize başvurularının kolayca gerçekleştirilebilmesi için online teknoloji kullanacağını ekledi. 
Suudi Arabistan’ın 32 yaşındaki Veliaht Prensi Mohammed bin Salman ülke ekonomisinin petrol ihracatına bağımlılığını azaltmak için yeni sektörler geliştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda ultra katı sosyal kısıtlar konusunda adımlar atan bin Salman ahlak polisinin rolünü azalttı ve kadınlara araç kullanma, stadyumlara girme gibi haklar getirdi.
Ekonomik reformlarla birlikte 2015’teki 27.9 milyar dolar seviyesindeki turizm harcamalarının 2020 itibariyle 46.6 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

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