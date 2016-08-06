T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suudi Arabistan'dan Almanya'ya terörle mücadelede destek

Ansbach ve Würzburg'daki saldırıların Suudi Arabistan bağlantılı olduğu ve saldırganların internet üzerinden destek aldığı yönündeki deliller güçlendi. Riyad yönetimi soruşturmaya destek teklifinde bulundu.

06 Ağustos 2016 20:51


Almanya'nın Ansbach ve Würzburg kentlerinde düzenlenen saldırıların Suudi Arabistan bağlantılı olduğu ve saldırganların bu ülkedeki kaynaklarla internet üzerinden destek aldığı yönündeki delillerin güçlenmesiyle Riyad yönetimi, sürpriz bir çıkışla soruşturmaya destek verebileceklerini açıkladı.

Der Spiegel dergisine demeç veren bir Suudi hükümet yetkilisi, saldırılarla ilgili soruşturmayı yürüten Alman emniyet yetkililerine Suudi birimlerin de saldırgana destek veren kaynağın tespit edilebilmesi için yardımcı olması gerektiği inancında olduklarını belirtti. Yetkili, bu nedenle Suudi makamların halihazırda Alman yetkililerle irtibata geçtiğini söyledi.

Yazışmaların izleri Suudi Arabistan'ı işaret ediyor

Spiegel'in haberinde Ansbach'ta el yapımı bomba ile saldırı düzenleyen saldırganla Würzburg'daki bir banliyö treninde balta ve bıçakla trendeki diğer yolculara saldıran mültecinin Suudi Arabistan'daki IŞİD milislerinden direktifler aldığı iddiası yer alıyor.

Derginin haberine göre yetkililer söz konusu ize saldırganların internet üzerinden yaptığı yazışmalar ve telefonlarında kayıtlı numaralardan ulaştı. Alman yetkililer saldırganların Suudi Arabistan'da irtibatta olduğu kişilerden eylemler konusunda esinlenmekle kalmayıp, bu kişilerin saldırılara destek de verdiğinden şüpheleniyor.

Riyad yönetiminden destek

Eylemlerin Suudi Arabistan bağlantılı olduğu yönündeki delililerin güçlenmesinden kısa bir süre sonra Suudi yetkililer beklenmedik bir kararla soruşturmalara destek teklifinde bulundu. Suudi Arabistan şimdiye kadar Batı ülkeleri tarafından terör eylemleri karşısında sessiz kaldığı ve terörle mücadelede yeterince etkin davranmadığı için eleştiriliyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AnsbachWürzburgSuudi ArabistanAlmanya AnsbachRiyadSpiegelSuudiAlmanSuudi Arabistan IŞİDEylemlerinArabistanBatıDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/MK/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24