Suudi Arabistan'dan Almanya'ya terörle mücadelede destek



Almanya'nın Ansbach ve Würzburg kentlerinde düzenlenen saldırıların Suudi Arabistan bağlantılı olduğu ve saldırganların bu ülkedeki kaynaklarla internet üzerinden destek aldığı yönündeki delillerin güçlenmesiyle Riyad yönetimi, sürpriz bir çıkışla soruşturmaya destek verebileceklerini açıkladı.

Der Spiegel dergisine demeç veren bir Suudi hükümet yetkilisi, saldırılarla ilgili soruşturmayı yürüten Alman emniyet yetkililerine Suudi birimlerin de saldırgana destek veren kaynağın tespit edilebilmesi için yardımcı olması gerektiği inancında olduklarını belirtti. Yetkili, bu nedenle Suudi makamların halihazırda Alman yetkililerle irtibata geçtiğini söyledi.

Yazışmaların izleri Suudi Arabistan'ı işaret ediyor

Spiegel'in haberinde Ansbach'ta el yapımı bomba ile saldırı düzenleyen saldırganla Würzburg'daki bir banliyö treninde balta ve bıçakla trendeki diğer yolculara saldıran mültecinin Suudi Arabistan'daki IŞİD milislerinden direktifler aldığı iddiası yer alıyor.

Derginin haberine göre yetkililer söz konusu ize saldırganların internet üzerinden yaptığı yazışmalar ve telefonlarında kayıtlı numaralardan ulaştı. Alman yetkililer saldırganların Suudi Arabistan'da irtibatta olduğu kişilerden eylemler konusunda esinlenmekle kalmayıp, bu kişilerin saldırılara destek de verdiğinden şüpheleniyor.

Riyad yönetiminden destek

Eylemlerin Suudi Arabistan bağlantılı olduğu yönündeki delililerin güçlenmesinden kısa bir süre sonra Suudi yetkililer beklenmedik bir kararla soruşturmalara destek teklifinde bulundu. Suudi Arabistan şimdiye kadar Batı ülkeleri tarafından terör eylemleri karşısında sessiz kaldığı ve terörle mücadelede yeterince etkin davranmadığı için eleştiriliyordu.