Suudi Arabistan'dan, 5-0 yenilen futbolculara para cezası!

Suudi Arabistan Spor Kurulu Başkanı Türki eş Şeyh, Dünya Kupası’nın açılış maçında Rusya’ya 5-0 yenilen Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncularının istenilen performansın yüzde 5’ini bile sergileyemediğinden dert yandı. Eş Şeyh, bazı oyunculara para cezası verileceğini söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Oyuncularımızın kazanması için elimizden geleni yaptık, 3 yıl boyunca tüm masraflarını karşıladık, dünyaca ünlü bir teknik direktörle anlaştık. Ama belli ki oyuncuların yetenekleri ve potansiyeli bu kadarmış. Bu, kabullenmemiz gereken bir gerçek” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; takımın kötü performansı nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi taraftarlardan özür dileyen Eş Şeyh, kaleci Abdullah el Mayouf, forvet Muhammed el Sahlavi ve defans oyuncusu Usame Hevsavi’nin para cezası alacağını açıkladı.