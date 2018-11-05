Suudi Arabistan'daki 'yolsuzluk' operasyonlarında tutuklanan Prens, 11 ay sonra serbest

Suudi Arabistan'da, geçen yılki yolsuzluk operasyonu sırasında yönetimi eleştirmesi sonrası hapse atılan Prens Halid Bin Talal serbest bırakıldı. Prensin niçin bırakıldığına dair resmi açıklama yapılmazken, karar 'Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle oluşan baskıyı hafifletme girişimi' olarak yorumlandı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, İstanbul’da işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan’da, hükümeti eleştirdiği için 11 aydır gözaltında tutulan Prens Halid Bin Talal’ın serbest bırakıldığı açıklandı. Ailesi, prensin evine bu hafta sonu evine döndükten sonra çekildiği belirtilen fotoğraflarını paylaştı.

Suudi yönetimi, Kral Selman’ın yeğeni olan Prens El Velid Bin Talal’ın gözaltına alınması için bir gerekçe gösterilmemişti. Ancak Halid Bin Talal’ın, veliaht prens Muhammed bin Selman’ın çok sayıda prens ve üst düzey ismi gözaltına aldığı yolsuzluk operasyonunu eleştirdiği biliniyordu. Bu operasyon, veliaht prensin iktidarını pekiştirme hamlesi olarak yorumlanmıştı.

BBC News, Prens Halid Bin Talal’ın serbest bırakılmasını ‘Suudi yetkililerin Kaşıkçı cinayeti nedeniyle oluşan baskıyı hafifletme girişimi’ olarak yorumladı.

Halid bin Talal’ın ağabeyi Velid bin Talal ise Türkiye’de, Bodrum’da bir haftalık tatilinde yaklaşık 2.5 milyon lira harcayıp garsonlara binlerce lira bahşiş vermesiyle tanınıyordu. Velid bin Talal da aynı operasyonda gözaltına alınmıştı. Velid bin Talal, gözaltında tutulduğu Ritz Carlton otelindeki odasını Reuters’a gezdirmiş, iki ay içinde de serbest bırakılmıştı.