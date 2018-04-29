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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'da yeni veliaht prensi, Kral Salman'ın oğlu

Kral Salman bin Abdülaziz el Suud, veliahtı olarak tahta geçmesi beklenen Muhammed bin Nayif'in yerine 31 yaşındaki oğlu Muhammed bin Salman'ı belirledi.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud, veliaht prensi olarak ileride tahta geçmesi beklenen yeğeni Muhammed bin Nayif'in yerine oğlu Muhammed bin Salman'ı getirdi.

Kral Salman'ın veliaht prensi seçilen 31 yaşındaki oğlu Muhammed bin Salman, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı oldu. Salman ülkenin Savunma Bakanı olarak görevini sürdürecek.

İçişleri Bakanı olan 57 yaşındaki Muhammed bin Nayif ise bu görevinden alındı. SPA haber ajansı, Nayif'in Salman'a bağlılık sözü verdiğini aktardı.

81 yaşındaki Kral Salman, üvey kardeşi Kral Abdullah bin Abdülaziz el Suud'un hayatını kaybetmesi üzerine 2015'te tahta geçmişti.

Yorumcular, bu gelişmeyi yaklaşık 70 ve 80 yaşındaki krallar tarafından yönetilen ülkedeki siyasi gelenekten bir kopuş olarak tanımladı.

Bu, daha genç kuşaklar tarafından ülkede bir şeylerin değiştiği düşüncesini yarattı.

Bu büyük değişiklik, bir dizi kraliyet kararnamesiyle de duyuruldu.

Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Yardımcısı olarak görevi boyunca Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşına liderlik etti ve enerji politikalarını yönetti.

Muhammed bin Nayif, cihatçı savaşçılara karşı sert duruşuyla tanınıyor, ABD ve İngiltere gibi Batılı mütteffiklerle iyi ilişkileriyle biliniyordu.

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